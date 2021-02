VLC 4.0 arrivera plus tard cette année ainsi qu'un lecteur Web signé VidéoLAN

L'équipe de développement ne s'est pas contentée d'un ravalement de façade et, à côté d'éléments cosmétiques, on peut ainsi évoquer la prise en charge du codec AV1 qui devrait se faire de manière plus efficace que sur VLC 3.0 où elle n'était qu'au stade expérimental.

VideoLAN évoque par ailleurs la compatibilité AirPlay pour Android ce qui devrait permettre la diffusion de contenus sur l'Apple TV. Il est également question d'affichage PiP (picture in picture) pour conserver la vidéo en miniature alors que l'on fait autre chose, mais aussi de nouveaux codecs et de nouveaux protocoles.

Enfin, VideoLAN va se pencher sur le Web. Il est question d'une meilleure intégration des contenus Web et un lecteur à part entière devrait voir le jour afin de ne plus fonctionner comme un plug-in. Jean-Baptiste Kempf évoque un outil basé sur JavaScript et WebAssembly.

Davantage d'informations sont disponibles sur Protocol qui revient aussi sur la volonté de VideoLAN de lancer un concurrent à IMDb. En revanche, rien de plus précis qu'un « 2021 » pour la sortie, mais les curieux peuvent toujours jeter un œil aux nightly builds.