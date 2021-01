Kodi 19.x "Matrix" entre en version Release Candidate

Presque six mois après le lancement de sa première version alpha, Kodi 19.0, nom de code « Matrix », est presque finalisé. Le logiciel libre est en effet aujourd'hui disponible dans sa version Release Candidate. Exit le statut de bêta donc, et les développeurs promettent que même s'il ne s'agit pas encore de la mouture finale, celle-ci est parfaitement stable, fiable et utilisable au quotidien.

Pour rappel, cette nouvelle version du lecteur multimédia vient avant tout améliorer de nombreux systèmes déjà existants (interface côté musique et clips musicaux, gestion plus riche des éléments audios, sécurité, gestion du codec AV1 et du HDR10, nouvelles options pour les sous-titres, etc.). La mise à jour permet aussi de passer le système d'add-ons à Python 3.

Si vous ne souhaitez pas attendre la mise à jour automatique, qui ne devrait plus tarder, direction le site officiel de Kodi pour télécharger cette Release Candidate.