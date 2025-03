Face à ces restrictions, une alternative s'impose de plus en plus : Jellyfin. Cet outil open source fonctionne sur le même principe que Plex, en permettant de gérer et streamer ses propres fichiers multimédia. Mais à la différence de Plex, il est totalement gratuit et ne propose aucun abonnement payant, et n'impose aucune restriction sur le streaming à distance : les utilisateurs peuvent accéder à leur serveur sans limitations.