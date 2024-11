Plex présente sur son blog le futur de son application mobile avec une navigation revue et corrigée. Les fiches films ou séries vont être plus visuelles et engageantes, avec l'utilisation d'artworks recouvrant l'intégralité de l'écran. Plex reprend d'ailleurs ici les codes d'interfaces des plateformes de streaming. Les visages du casting seront aussi présents sur chaque fiche pour trouver des contenus avec les mêmes acteurs et actrices.

Les menus hamburger disparaissent, laissant la place à des boutons en bas de la page d'accueil. Plex souhaite également mettre davantage en avant la liste d'attente, très populaire chez les utilisateurs de Plex, avec un nouveau bouton dédié en haut de l'écran qui permet de retrouver tous les programmes enregistrés, toutes plateformes confondues.

Les utilisateurs Pro bénéficieront enfin d'un accès rapide à toutes leurs bibliothèques locales via un nouveau menu et les réglages ont été simplifiés dans une toute nouvelle rubrique qui comprend informations de profil, liste d'amis et historique de visionnage.