Que sait-on de la série Resident Evil en préparation chez Netflix ?

Alors que Resident Evil 3 Remake sortira en avril 2020 , on attend toujours une date de sortie pour l'adaptation de la la licence culte sous forme de série sur Netflix . Voici ce que l'on sait pour le moment.Pour commencer, prenez bien en compte que la plupart des informations ci-dessous ne sont pas officiellement confirmées. Elles proviennent de différentes sources ayant enquêté sur ce projet, parmi lesquellesPetit point calendrier. La saison 1 deest attendue sur Netflix pour courant 2021. Il semblerait qu'une grosse phase de pré-production soit prévue pour avril 2020, avec un tournage programmé entre juin et octobre de cette année. Ce dernier aura lieu en Afrique du Sud.Netflix s'est associé à Constantin Germany pour le développement de cette série. Il s'agit tout simplement du studio de production qui est à l'origine des films de la saga. On lui attribue aussi les longs-métrages des, le film de 2011(2014) et la série, qui s'est arrêtée en 2019. Constantin Germany est aussi en charge de l'adaptation de, autre licence de Capcom, en live-action.La première saison comprendra huit épisodes. Il s'agira de live-action, et non d'un anime. La série ne devrait pas reprendre la trame des jeux vidéo ou s'inscrire dans la lignée des films, mais plutôt proposer un nouveau point de vue à la catastrophe causée par le virus T. On devrait pouvoir entrer dans les coulisses de la Umbrella Corporation et comprendre les conséquences de l'épidémie à une plus grande échelle.Les acteurs composant le cast sont encore inconnus pour le moment, mais on devrait rapidement en savoir plus.