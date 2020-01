Netflix : une série "live action" One Piece en cours de préparation

Eiichiro Oda sera co-producteur

BIG ANNOUNCEMENT: A One Piece live action is in the works! @OnePieceNetflix pic.twitter.com/gnuR5JgmXw — NX (@NXOnNetflix) January 29, 2020

Les échecs Dragon Ball et Death Note

La première saison de la série comportera dix épisodes, annonce Netflix, ouvrant ainsi la porte à de potentielles autres saisons en cas de succès. Il s'agit d'une collaboration avec la maison d'édition japonaise Shueisha et Tomorrow Studios, le studio déjà en charge de réaliser, autre manga qui s'apprête à débarquer sur Netflix en live-action.», a réagi Eiichiro Oda, auteur deet déjà impliqué dans les animes et films de la saga. À cette époque, Netflix ne faisait pas encore partie des plans.Pas d'information sur le casting ou une date de sortie pour le moment, bien que l'on sache que le rôle de showrunner a été confié à Steven Maeda (). Matt Owens () fait aussi partie du projet, à l'écriture et en tant que producteur exécutif.Cette annonce a de quoi surprendre au regard des expériences passées peu réjouissantes en matière d'adaptation de mangas en live-action. Les fans desont encore traumatisés par le pitoyable film, considéré par beaucoup comme une insulte à l'oeuvre d'Akira Toriyama. À noter que circulent d'ailleurs des rumeurs quant à la sortie d'un autre film live-action dans l'univers de Dragon Ball, cette fois-ci produit par Disney (qui détient les droits depuis le rachat de la Fox).Plus récemment, Netflix s'était essayé à un long-métrageen live-action. Là encore, l'adaptation essuyait un échec cuisant avec une avalanche de retours négatifs, aussi bien de la part de la critique que des spectateurs. En France, la série live-action deavait également été loin de faire l'unanimité après le succès du dessin animé.Il est donc étonnant que la plateforme de SVOD retente le coup avec, l'un des mangas les plus populaires du monde, et qui semble, avec son univers de pirates à super-pouvoirs, être encore plus compliquée à adapter qu'un. On a tout de même hâte de voir le résultat, bien qu'il faille peut-être mieux ne pas trop en attendre sous peine d'être déçu...