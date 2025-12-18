La proposition de Paramount Skydance valorisait Warner Bros Discovery à 108 milliards de dollars. Une enveloppe nettement supérieure à celle avancée par Netflix (72 milliards de dollars hors dette), mais qui n’a pas convaincu les administrateurs. Dans un communiqué, le conseil affirme que cette offre « n’est pas dans l’intérêt de WBD » et recommande explicitement aux actionnaires de privilégier le projet concurrent.

Selon Samuel Di Pazzia, président du conseil d’administration, le schéma proposé par Paramount Skydance présente « des risques et des coûts significatifs ». Il précise que le groupe n’a pas apporté de réponses jugées satisfaisantes aux préoccupations exprimées par Warner Bros, notamment quant aux modalités de financement.

Paramount Skydance affiche une capitalisation boursière d’environ 15 milliards de dollars, soit un montant très inférieur à la valeur de l’opération envisagée. Pour combler cet écart, le consortium s’appuyait sur plusieurs soutiens financiers : 11,8 milliards apportés par le clan Ellison, auxquels s’ajoutaient les contributions des fonds souverains saoudien, qatarien et émirati. Le retrait récent d’Affinity Partners, initialement annoncé à 200 millions de dollars, est par ailleurs venu fragiliser l'équilibre financier de l'offre.