Le conseil d’administration de Warner Bros a officiellement écarté la contre-offre déposée par Paramount, malgré une valorisation supérieure. Le groupe réaffirme ainsi sa préférence pour le projet de cession partielle négocié avec Netflix depuis début décembre.
Le feuilleton autour du destin de Warner Bros Discovery vient de connaître un rebondissement a priori décisif. Alors qu’un accord avec Netflix avait été annoncé début décembre pour le rachat d’une partie de ses activités, un autre acteur s’est immiscé dans l’équation en formulant une contre-offre particulièrement agressive. Face à deux prétendants aux stratégies diamétralement opposées, le conseil d’administration a tranché : la plateforme de streaming californienne l’emporte sur le conglomérat Paramount Skydance.
Une offre globale à 108 milliards jugée trop risquée
La proposition de Paramount Skydance valorisait Warner Bros Discovery à 108 milliards de dollars. Une enveloppe nettement supérieure à celle avancée par Netflix (72 milliards de dollars hors dette), mais qui n’a pas convaincu les administrateurs. Dans un communiqué, le conseil affirme que cette offre « n’est pas dans l’intérêt de WBD » et recommande explicitement aux actionnaires de privilégier le projet concurrent.
Selon Samuel Di Pazzia, président du conseil d’administration, le schéma proposé par Paramount Skydance présente « des risques et des coûts significatifs ». Il précise que le groupe n’a pas apporté de réponses jugées satisfaisantes aux préoccupations exprimées par Warner Bros, notamment quant aux modalités de financement.
Paramount Skydance affiche une capitalisation boursière d’environ 15 milliards de dollars, soit un montant très inférieur à la valeur de l’opération envisagée. Pour combler cet écart, le consortium s’appuyait sur plusieurs soutiens financiers : 11,8 milliards apportés par le clan Ellison, auxquels s’ajoutaient les contributions des fonds souverains saoudien, qatarien et émirati. Le retrait récent d’Affinity Partners, initialement annoncé à 200 millions de dollars, est par ailleurs venu fragiliser l'équilibre financier de l'offre.
Netflix privilégie un rachat ciblé autour de Warner Bros et HBO
L’offre retenue par Warner Bros Discovery repose sur un schéma sensiblement différent. Netflix ne convoite qu’une partie des actifs : le studio de cinéma Warner Bros et l’ensemble HBO, incluant les chaînes et la plateforme HBO Max. Le montant total s’établit à 82,7 milliards de dollars, dette comprise. Cette transaction s’accompagnerait d’une scission, reléguant CNN, Discovery et d’autres chaînes dans une entité cotée distincte baptisée Discovery Global.
Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix, s’est félicité de cette issue favorable. Il a notamment tenu à rassurer l’industrie cinématographique en garantissant le maintien de la sortie en salles des productions Warner Bros, avec une fenêtre d’exclusivité inchangée, généralement d’environ 30 jours avant leur disponibilité en streaming. Des inquiétudes persistent néanmoins dans le secteur quant à l’impact de l’opération sur la concurrence et au regard des autorités de régulation.
Si l’offre de Paramount Skydance reste officiellement ouverte jusqu’au 8 janvier, le conseil d’administration de Warner Bros Discovery a explicitement affiché sa préférence pour Netflix. À moins d'un retournement de situation, le choix semble donc désormais clairement établi.