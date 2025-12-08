On pensait Netflix maintenant sûr de reprendre les activités de Warner Bros. C'était sans compter sur cette gigantesque offre de dernière minute de la Paramount.
Il y a quelques jours, le monde apprenait que Netflix était sur le point de racheter une partie des activités de Warners Bros. Une opération d'un coût exceptionnel, et qui promettait de donner naissance à un catalogue de streaming absolument phénoménal, issu de la fusion de ceux de Netflix et de HBO Max. Mais cette histoire est aujourd'hui remise en cause par une offre très agressive de la concurrence.
Paramount surenchérit sur l'offre de Netflix pour Warners Bros.
Paramount Skydance était l'entreprise qui, pendant longtemps, semblait la mieux placée pour reprendre Warners Bros. Il ne semble donc pas si étonnant que le groupe n'abandonne pas après le premier succès de Netflix, et surenchérisse officiellement avec une offre assez énorme.
Elle vient ainsi de proposer de mettre sur la table une offre qui valoriserait Warner Bros. à 108,4 milliards de dollars, quand celle de Netflix porte elle la valorisation de l'entreprise à 82,4 milliards de dollars. Une offre par ailleurs à 30 dollars l'action, et totalement en espèce, contrairement à celle de Netflix, qui, selon Paramount, aurait « une structure volatile et complexe évaluée à 27,75 dollars, composée d'une partie en espèces (23,25 dollars) et d'une partie en actions (4,50 dollars). »
Vers un soutien de Donald Trump à cette acquisition ?
Il faut tout de même préciser que l'offre de Netflix ne porte que sur le studio Warners Bros. et la plateforme de streaming HBO Max, quand Paramount veut racheter l'ensemble des activités de l'entreprise, dont ses chaînes de télévision (Discovery, CNN…).
À noter que Paramount dispose d'un atout de poids avec le locataire de la Maison Blanche. Donald Trump avait en effet réagi négativement à l'annonce du rachat par Netflix, affirmant que « ça pourrait être un problème », et qu'il prendrait part à la décision finale des autorités quant à la validation ou non de l'opération.
Au contraire, Paramount est dirigé par David Ellison, fils de Larry Ellison, richissime fondateur d'Oracle très proche de Donald Trump, qui lui a déjà confié la charge de gérer la structure dorénavant à la tête de TikTok pour les États-Unis. Le président américain pourrait-il aider une fois encore cette famille dans le monde des médias ?