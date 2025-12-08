Il faut tout de même préciser que l'offre de Netflix ne porte que sur le studio Warners Bros. et la plateforme de streaming HBO Max, quand Paramount veut racheter l'ensemble des activités de l'entreprise, dont ses chaînes de télévision (Discovery, CNN…).

À noter que Paramount dispose d'un atout de poids avec le locataire de la Maison Blanche. Donald Trump avait en effet réagi négativement à l'annonce du rachat par Netflix, affirmant que « ça pourrait être un problème », et qu'il prendrait part à la décision finale des autorités quant à la validation ou non de l'opération.

Au contraire, Paramount est dirigé par David Ellison, fils de Larry Ellison, richissime fondateur d'Oracle très proche de Donald Trump, qui lui a déjà confié la charge de gérer la structure dorénavant à la tête de TikTok pour les États-Unis. Le président américain pourrait-il aider une fois encore cette famille dans le monde des médias ?