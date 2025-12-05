Pendant longtemps, Paramount Skydance semblait l'acquéreur le plus probable de Warner Bros. Mais finalement, ce devrait plutôt être Netflix, si l'on en croit une information de The Wrap. Et pour cause, le géant du streaming aurait fait exploser les enchères.

Netflix aurait en effet déposé une offre à 30 dollars par actions, ce qui valoriserait les actifs Warners Bros. à racheter par Netflix à quelque 70 milliards de dollars. Résultat, l'entreprise peut maintenant mener des négociations exclusives afin d'achever ce rachat.