Netflix aurait finalement réussi à damer le pion à la concurrence, pour être l'entreprise qui va pouvoir racheter Warner Bros. Et ça pourrait entraîner un vrai bouleversement dans le monde du streaming !
On le sait depuis quelque temps. Netflix fait partie des quelques géants à vouloir racheter le célèbre studio Warner Bros. À la base simplement un nom parmi d'autres dans cette opération, le numéro 1 mondial du streaming a rapidement pris le dessus, pour finalement effacer la concurrence, si l'on en croit les dernières informations.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Netflix s'impose dans les enchères pour le rachat de Warner Bros.
Pendant longtemps, Paramount Skydance semblait l'acquéreur le plus probable de Warner Bros. Mais finalement, ce devrait plutôt être Netflix, si l'on en croit une information de The Wrap. Et pour cause, le géant du streaming aurait fait exploser les enchères.
Netflix aurait en effet déposé une offre à 30 dollars par actions, ce qui valoriserait les actifs Warners Bros. à racheter par Netflix à quelque 70 milliards de dollars. Résultat, l'entreprise peut maintenant mener des négociations exclusives afin d'achever ce rachat.
Vers la création d'une plateforme au catalogue incomparable ?
Et pour montrer le sérieux de l'opération, Netflix a accepté une provision qui l'obligerait à payer une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars si les autorités venaient à bloquer l'accord. Mais si tout allait bien, on verrait alors naître un véritable monstre du streaming, Netflix et HBO Max (qui appartient à Warner Bros.) devant fusionner leur plateforme, selon des informations qui ont récemment fuité.
Le contenu déjà très riche du catalogue de Netflix pourrait ainsi bénéficier d'énormes prises de guerre, quand on sait que l'on peut retrouver Games of Thrones, Harry Potter ou bien tout simplement l'ensemble des films de la franchise DC Comics (Batman, The Joker, Man of Steel…) chez HBO Max. Comment les autres spécialistes du streaming vont-ils pouvoir rivaliser ?