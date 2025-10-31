Le leader mondial du streaming envisage une acquisition historique. Il lorgne en effet sur des activités stratégiques de la Warner Bros Discovery.
Le leader mondial du streaming a des ambitions très élevées jusqu'à la fin de la décennie, au terme de laquelle il espère atteindre une capitalisation de 1 000 milliards de dollars - contre environ 460 milliards de dollars aujourd'hui. Et Netflix commence les grandes opérations pour finalement atteindre cet objectif, comme on peut le voir avec cette information plus qu'étonnante qui vient de tomber.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Netflix veut racheter des activités de Warner Bros Discovery
L'information va faire du bruit. Reuters annonce en effet que Netflix réfléchit à acquérir tout bonnement les studios de cinéma de la Warner Bros Discovery, ainsi que sa division streaming. Soit, entre autres, le service HBO Max.
Pour ce faire, Netflix a mandaté la banque d'investissement Moelis & Co pour explorer la faisabilité de cette transaction. Cette banque a notamment été à l'origine du rachat réussi de Paramount Global par Skydance Media. Le géant du streaming a aussi pu accéder aux informations financières de Warner Bros Discovery, afin de pouvoir fixer les termes d'une offre d'achat éventuelle.
Netflix pourrait mettre la main sur Harry Potter
Warner Bros Discovery a déjà, durant le mois, expliqué avoir reçu plusieurs offres de rachat non sollicitées, provenant notamment de Paramount Skydance Corp ou de Comcast. Ces ouvertures ont été rejetées, les propositions étant considérées comme n'étant pas à la hauteur de la valeur des actifs recherchés.
Si Netflix réussissait à arriver au terme de son offre, le spécialiste du streaming mettrait la main sur des franchises immenses comme Harry Potter, Game of Thrones ou bien DC Comics (Superman, Batman…). Au-delà de ces grands titres, qui donneraient un lustre inégalé au catalogue de l'entreprise, cette acquisition comprendrait HBO Max, qui compte plus de 120 millions d'abonnés à travers le monde. Comment va pouvoir faire la concurrence ?