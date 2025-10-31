L'information va faire du bruit. Reuters annonce en effet que Netflix réfléchit à acquérir tout bonnement les studios de cinéma de la Warner Bros Discovery, ainsi que sa division streaming. Soit, entre autres, le service HBO Max.

Pour ce faire, Netflix a mandaté la banque d'investissement Moelis & Co pour explorer la faisabilité de cette transaction. Cette banque a notamment été à l'origine du rachat réussi de Paramount Global par Skydance Media. Le géant du streaming a aussi pu accéder aux informations financières de Warner Bros Discovery, afin de pouvoir fixer les termes d'une offre d'achat éventuelle.