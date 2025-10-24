Apple aurait manifesté son intérêt pour acquérir des actifs de Warner Bros. Discovery, propriétaire de HBO, CNN et DC Entertainment. Pour Apple, il s'agirait de la plus importante acquisition, laquelle pourrait transformer radicalement son service Apple TV+ et mieux le positionner face à la concurrence.
Mais Apple n'est pas seule sur le coup. Amazon, Netflix et Comcast sont également de la partie. Le géant médiatique explore une vente totale ou partielle de ses activités.
Warner Bros a déjà évincé Paramount
La firme de Tim Cook envisagerait d'acquérir tout ou partie de Warner Bros. Discovery. Cette manœuvre permettrait au service de streaming d'Apple TV+ d'accéder à l'un des catalogues les plus prestigieux de l'industrie. Parmi les franchises détenues par Warner Bros. Discovery, nous retrouvons : Harry Potter, Les Animaux fantastiques, Game of Thrones, House of the Dragon, Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Justice League, Suicide Squad, Matrix, Dune, Le Seigneur des Anneaux, Mad Max / Furiosa, Ça, The Lego Movie, Rick and Morty, Friends, The Big Bang Theory, The White Lotus, True Detective, Succession, Westworld, Euphoria, The Last of Us (HBO).
David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a informé ses cadres dirigeants que plusieurs entreprises ont exprimé leur intérêt pour les actifs du groupe.
Parmi les acteurs intéressés, Paramount Skydance a déjà formulé trois offres, la dernière s'élevant à 24 dollars par action avec 2,1 milliards de dollars de compensation en cas de rupture d'accord. Cependant, toutes ont été rejetées, jugées trop basses.
Warner Bros. Discovery s'apprête à demander aux candidats de signer des accords de confidentialité pour accéder aux données financières sensibles de l'entreprise. Le PDG entend opérer une scission du groupe, et envisage de séparer les chaînes câblées comme CNN et TNT des studios et du service de streaming HBO Max.
Un changement de cap pour Apple
Comme le rapporte Bloomberg, pour Apple, cette acquisition marquerait un tournant. Il faut dire que le catalogue actuel n'est pas très riche. Eddy Cue, responsable des services chez Apple, a déclaré dans le podcast The Town que la société privilégie la création de contenus originaux. "Nous aimons construire des choses nous-mêmes", en ajoutant tout de même ne jamais dire non à rien concernant l'avenir.
Nous apprenions au mois de mars que le service Apple TV+ était le moins rentable en perdant chaque année 1 milliard de dollars. Tim Cook, avait décidé de réduire les investissements à 4,5 milliards de dollars par an. De son côté, Eddy Cue, avait demandé un budget large pour financer les productions internes. Face à la rude concurrence, la société tablait initialement sur une perte de 15 à 20 milliards de déficits sur les dix premières années d'Apple TV+.
Selon les données de la société d'études Antenna, 21% des abonnés HBO aux États-Unis ont également une souscription à Apple TV+. D'ailleurs, Apple aurait déjà manifesté son intérêt pour HBO il y a une décennie, mais AT&T Time Warner, alors propriétaire, avait exigé l'inclusion des chaînes câblées dans le package. Apple avait donc refusé son offre. Ce mois-ci, Eddy Cue a affirmé que les statistiques actuelles, tablant sur 45 millions d'abonnés à Apple TV+ étaient largement en dessous de la réalité.
Jusqu'à présent, la plus grosse acquisition d'Apple reste le rachat de Beats Electronics pour 3 milliards de dollars en 2014.