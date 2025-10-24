La firme de Tim Cook envisagerait d'acquérir tout ou partie de Warner Bros. Discovery. Cette manœuvre permettrait au service de streaming d'Apple TV+ d'accéder à l'un des catalogues les plus prestigieux de l'industrie. Parmi les franchises détenues par Warner Bros. Discovery, nous retrouvons : Harry Potter, Les Animaux fantastiques, Game of Thrones, House of the Dragon, Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Justice League, Suicide Squad, Matrix, Dune, Le Seigneur des Anneaux, Mad Max / Furiosa, Ça, The Lego Movie, Rick and Morty, Friends, The Big Bang Theory, The White Lotus, True Detective, Succession, Westworld, Euphoria, The Last of Us (HBO).

David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a informé ses cadres dirigeants que plusieurs entreprises ont exprimé leur intérêt pour les actifs du groupe.

Parmi les acteurs intéressés, Paramount Skydance a déjà formulé trois offres, la dernière s'élevant à 24 dollars par action avec 2,1 milliards de dollars de compensation en cas de rupture d'accord. Cependant, toutes ont été rejetées, jugées trop basses.

Warner Bros. Discovery s'apprête à demander aux candidats de signer des accords de confidentialité pour accéder aux données financières sensibles de l'entreprise.​​ Le PDG entend opérer une scission du groupe, et envisage de séparer les chaînes câblées comme CNN et TNT des studios et du service de streaming HBO Max.