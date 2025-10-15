Il est souvent difficile d'obtenir des chiffres de ventes de la part d'Apple. C'est aussi le cas pour son service de streaming Apple TV (qui a perdu cette semaine le fameux « + »), dont l'éventuelle réussite est cachée par la politique de mystère de la firme de Cupertino.

Le seul indice que l'on avait jusque-là provenait d'un rapport en date de mars 2025, qui indiquait qu'Apple avait atteint les 45 millions d'abonnés. En fait, ce serait bien plus. Lors d'une interview d'un des dirigeants d'Apple, Eddy Cue, celui-ci a en effet indiqué, en entendant ce nombre cité, qu'il était « largement supérieur ».