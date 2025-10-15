Il est souvent difficile de savoir combien d'abonnés compte Apple TV. Aujourd'hui, le géant américain nous donne un indice précieux !
En 2025, il peut être difficile de faire une liste, simplement de tête, du nombre de grands services de streaming disponibles. Si Netflix surnage évidemment, en tant que précurseur du genre, certains, arrivés beaucoup plus tard, ont tout de même réussi à gagner une large audience. C'est le cas d'Apple TV, le service développé par Apple
Apple TV aurait facilement dépassé le plafond des 45 millions d'abonnés
Il est souvent difficile d'obtenir des chiffres de ventes de la part d'Apple. C'est aussi le cas pour son service de streaming Apple TV (qui a perdu cette semaine le fameux « + »), dont l'éventuelle réussite est cachée par la politique de mystère de la firme de Cupertino.
Le seul indice que l'on avait jusque-là provenait d'un rapport en date de mars 2025, qui indiquait qu'Apple avait atteint les 45 millions d'abonnés. En fait, ce serait bien plus. Lors d'une interview d'un des dirigeants d'Apple, Eddy Cue, celui-ci a en effet indiqué, en entendant ce nombre cité, qu'il était « largement supérieur ».
Une stratégie opposée à celle de la concurrence
On se rappelle qu'Apple TV n'est pas si vieux que cela, puisque le service n'a même pas six ans, ayant été lancé en novembre 2019. Et en plus de son côté récent, qui devrait le désavantager, il faut noter qu'Apple TV ne travaille pas du tout comme la concurrence.
En effet, au lieu de chercher à faire grossir le plus possible son catalogue, Apple TV se distingue lui par une offre plus réduite, beaucoup plus choisie. Et surtout, les contenus proposés sur cette plateforme sont tous des productions originales d'Apple TV. Une focale mise sur la qualité maison qui a été récompensée l'an dernier par la réception de 10 Primetime Emmy Awards, les trophées américains des programmes de télévision.