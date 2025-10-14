Apple a officialisé la disparition du nom Apple TV+. Le service de streaming change de nom, mais aussi de logo, même si la différence reste très légère.
C’est dans une simple phrase, tout en bas d’un communiqué annonçant l'arrivée film F1, avec Brad Pitt, sur sa plateforme de SVOD qu’Apple a glissé une annonce inattendue : Apple TV+ change de nom. Le service de streaming va très prochainement devenir tout simplement « Apple TV ». Ce rebranding marque la fin d’une appellation utilisée depuis le lancement du service en 2019, et s’accompagne, selon l’entreprise, d’une « identité visuelle plus vibrante ». Un changement discret, mais symbolique, qui pourrait préfigurer une simplification plus large de la gamme Apple TV — entre le service, l’application et le boîtier.
Apple TV+ laisse la place à…Apple TV
Apple n’a donné aucun détail concret sur ce qu’implique exactement cette « nouvelle identité ». Pour l’heure, rien n’a réellement changé : le site officiel et les applications continuent d’afficher le nom Apple TV+, sans nouvelle charte graphique visible. La mention du changement est apparue uniquement dans le communiqué de presse du film F1, attendu en streaming prochainement.
Cette modification de nom intervient dans un contexte dans lequel la marque “Apple TV” devient de plus en plus confuse. On trouve désormais :
- Le service Apple TV (anciennement Apple TV+), dédié au streaming de contenus originaux
- L’app Apple TV, qui donne accès à ce service mais aussi à d’autres plateformes
- Et le boîtier Apple TV, qui permet d’utiliser l’app pour regarder les programmes du service.
En simplifiant le nom de son service, Apple semble vouloir clarifier son écosystème, quitte à brouiller temporairement les pistes auprès du grand public. Maintenant, vous pourrez regardez les séries Apple TV en ouvrant l'application Apple TV de votre Apple TV. C'est en même temps plus confus et plus simple.
Un nom unique pour son expérience TV, et un nouveau logo pour l'occasion
Les premières traces de cette nouvelle identité ont déjà été repérées dans les versions bêtas d’iOS 26.1 et tvOS 26.1. Les icônes et visuels liés à l’app Apple TV adoptent désormais des reflets multicolores et un effet « verre » rappelant le Liquid Glass intégré dans tous les systèmes de la marque californienne. Une évolution subtile, mais qui rompt avec la sobriété grise et mate utilisée jusqu’ici.
Cette esthétique, « vibrante » donc, s’affiche déjà sur les pages presse d’Apple, mais n’a pas encore été déployée sur le site de la marque. Apple a encore quelques jours devant elle pour effectuer les changements avant la sortie officielle d'iOS 26.1 et des autres mises à jour majeures des OS, qui devrait intervenir avant la fin du mois d'octobre.
Reste à savoir si ce nouveau nom s’accompagnera d’autres changements fonctionnels ou s’il s’agit simplement d’un repositionnement visuel et marketing. La rumeur évoque dans le même temps une nouvelle Apple TV 4K pour cette fin d'année, le timing serait donc parfait pour accompagner ce rebranding.
Dans tous les cas, ce lifting intervient à un moment stratégique pour Apple, alors que la firme renforce sa présence dans le divertissement avec des productions exclusives à gros budget, et récompensées par de nombreux prix prestigieux. C'est notamment le cas de la série The Studio, une satire d'Hollywood qui a remporté l'Emmy Award de la meilleure série comique cette année et plusieurs autres statuettes.
Plus besoin donc de « + », le service de SVOD se suffit déjà à lui-même pour Tim Cook et ses équipes.
