Apple n’a donné aucun détail concret sur ce qu’implique exactement cette « nouvelle identité ». Pour l’heure, rien n’a réellement changé : le site officiel et les applications continuent d’afficher le nom Apple TV+, sans nouvelle charte graphique visible. La mention du changement est apparue uniquement dans le communiqué de presse du film F1, attendu en streaming prochainement.

Cette modification de nom intervient dans un contexte dans lequel la marque “Apple TV” devient de plus en plus confuse. On trouve désormais :

Le service Apple TV (anciennement Apple TV+), dédié au streaming de contenus originaux

L’app Apple TV, qui donne accès à ce service mais aussi à d’autres plateformes

Et le boîtier Apple TV, qui permet d’utiliser l’app pour regarder les programmes du service.

En simplifiant le nom de son service, Apple semble vouloir clarifier son écosystème, quitte à brouiller temporairement les pistes auprès du grand public. Maintenant, vous pourrez regardez les séries Apple TV en ouvrant l'application Apple TV de votre Apple TV. C'est en même temps plus confus et plus simple.