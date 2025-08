Dans environ un mois, Apple va tenir sa keynote de rentrée, événement durant lequel elle présentera les nouveaux iPhone 17. La firme de Cupertino en profitera-t-elle pour annonce une nouvelle Apple TV 4K ? Ça ne serait pas si étonnant.

En effet, selon Macrumors, un nouveau boîtier devrait arriver sur le marché cette année. Et ce dernier devrait surtout être une mise à jour, avec l'intégration d'une puce plus récente (contre l'A15 Bionic de la version actuelle) et d'un support du protocole Wi-Fi 7. La nouvelle Apple TV 4K devrait aussi être la toute première à bénéficier d'une puce en charge du Wi-Fi et du Bluetooth développée en interne par Apple.