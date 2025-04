« C'est le marketing qui fait le show », indique-t-il. « Apple, par exemple, est probablement la pire boite marketing du monde : la meilleure pour les iPhone, la pire pour la télévision. Ils ne font pas de marketing, et ça nous a posé problème avec La Maison. On a fait un show génial qui a eu un succès fou en France et ailleurs en Europe, mais ils n'en ont jamais fait la promotion. Ça m'a rendu fou ».

Il poursuit sur la stratégie de la plateforme : « C'est un club fermé, un petit club maintenant. Ils font des programmes incroyables. Ma critique ne porte pas sur le côté artistique, où ils sont très ambitieux et ont les moyens financiers pour le faire, mais ce sont des programmes que personne ne verra la plupart du temps, ce qui est dommage ».

Alex Berger n'y va pas de main morte, mais les faits lui donnent raison. Apple TV+ a bien du mal à engranger de nouveaux abonnés, et le constructeur de Cupertino multiplie les promotions et les réductions, encore tout récemment, pour faire découvrir son offre. En France par exemple, il est bien rare de voir la moindre publicité TV ou un affichage dans les rues des grandes villes de France lorsqu'une série sort sur la plateforme. Les derniers chiffres parlent d'un nombre d'abonnés à Apple TV+ autour des 50 millions dans le monde, loin derrière Netflix et ses 280 millions d'abonnés au dernier pointage. Le service perdrait environ un milliard de dollars chaque année.

La Maison aurait été annulée après sa première saison, et ce, malgré un cliffhanger dans le tout dernier épisode qui restera visiblement sans réponse.