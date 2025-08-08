Le service de streaming HBO Max va lui aussi s'attaquer au partage de comptes. De quoi obliger les clients à s'adapter, comme avec Netflix.
Pendant longtemps, il était assez aisé de partager ses comptes sur les plateformes de streaming. Mais depuis plusieurs années, certains se mettent à rendre impossible ce partage, comme Netflix. Et dans la liste des spécialistes du streaming qui ne veulent plus autoriser cette manière de consommer gratuitement leur contenu, il y a dorénavant HBO Max.
Le partage de mots de passe va prendre fin sur HBO Max
Au printemps dernier, un premier bruit indiquait qu'après Netflix et Disney+, le géant américain HBO souhaitait à son tour mettre fin au partage de mots de passe pour HBO Max. Et c'est ce qui s'annonce, si l'on en croit la direction de l'entreprise.
Le chef de la direction streaming et jeux au sein de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, vient ainsi d'indiquer qu'ils allaient dorénavant se mettre à être plus « agressif » sur cette question. Les choses sérieuses devraient commencer dès le mois prochain, avec une pression qui devrait être maintenue fermement jusqu'à la fin de l'année.
L'exemple Netflix a semble-t-il inspiré HBO Max
Il faut dire que HBO Max a eu le temps d'observer les effets de cette politique chez le leader du secteur, à savoir Netflix. Le numéro 1 du streaming payant a en effet pu enregistrer une croissance importante de ses abonnés à la suite de la fin du partage de comptes.
Pour HBO Max, il sera semble-t-il assez simple de distinguer le partage de compte de l'utilisation légitime d'un client lorsqu'il voyage. Et pour ceux qui voudraient pouvoir continuer à bénéficier du contenu de la plateforme, HBO Max va, sur le modèle de ce que fait Netflix, proposer une option payante permettant d'ajouter un membre à un compte existant déjà. HBO Max vivre-t-elle le même succès dans ce domaine que Netflix ?