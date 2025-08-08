pecore

Ce qui me fait un peu sourire, c’est de repenser à tous ces messages prédisant la mort de Netflix s’ils persistaient à vouloir empêcher le partage de comptes, ou qui juraient leurs grands dieux qu’ils allaient se désabonner s’ils ne pouvaient plus partager leur compte avec leurs proches.

Pas trop grave, même si la menace est mise a exécution : il suffit qu’un des proches en question s’abonne pour continuer à bénéficier du service auquel il était habitué et le nombre d’abonné reste constant. Et si tous les proches le font, et que l’abonné principal décide que, finalement, il va rester, là c’est jackpot.

Bref, Netflix à bien joué son coup et il est probable qu’il en aille de même avec les autres plateformes qui feront de même. Mais il faudra faire attention à un point : qu’il y ait effectivement beaucoup de partages de comptes. Parce qu’il va forcément y avoir des désabonnements en réaction, alors il faut être sur que le nombre de nouveaux abonnements des personnes utilisant le compte d’un autre puisse au moins compenser cette perte d’abonnés.