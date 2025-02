Les temps sont durs, et chaque moyen d’économiser compte. En 2024, les abonnements numériques représentaient en moyenne 45 € de dépenses mensuelles par foyer (d’après une étude du cabinet Bearing Point), un chiffre qui ne cesse d’augmenter chaque année.



Pourtant, il est possible de profiter pleinement de ces services tout en ne payant qu’une fraction de leur prix, avec à la clé plusieurs centaines d’euros d’économies par an. La solution ? Le partage légal de vos abonnements via des plateformes comme Sharesub et Spliiit. Mais est-ce vraiment légal et efficace ? Quelles sont les limites et contraintes, voire les dangers de cette méthode ? Voici mon retour d’expérience, après avoir posé quelques questions à Jonathan Lalinec, co-fondateur de Spliiit, et testé son service pendant plusieurs mois.