La société conseille de procéder immédiatement à la modification des mots de passe des comptes potentiellement compromis, et de vérifier qu’aucune activité suspecte n’y ait été détectée. Kaspersky invite également à utiliser un abonnement légitime et payant pour accéder aux services de streaming, et de télécharger les applications uniquement depuis les boutiques officielles ou les sites web officiels.

Enfin, il est hautement recommandé de disposer d'un mot de passe (fort) différent pour chaque service, afin de renforcer la sécurité. Et dans un contexte où les attaques sont de plus en plus nombreuses et ciblées, confier ses accès à un gestionnaire de mots de passe spécialisé ne peut plus être considéré comme une option.