Netflix mène de grandes opérations du côté de Warner Bros en ce moment. Ce qui pourrait avoir des effets bénéfiques pour le grand public !
Il y a quelques semaines, on apprenait que le leader mondial du streaming avait un gros appétit, et réfléchissait à s'offrir plusieurs activités du conglomérat Warner Bros Discovery. Parmi ce que Netflix pourrait racheter, les activités de streaming du groupe, HBO Max. Une alliance qui serait un bon coup pour la plupart d'entre nous, si l'on en croit cette information.
Netflix et HBO Max pourront coûter moins cher ensemble à l'avenir
On a l'habitude maintenant de voir nos plateformes de streaming préféré annoncer, plus ou moins régulièrement, une augmentation marginale des tarifs de leurs abonnements. Une tendance qui peut énerver à la longue. Alors, autant dire que quand une information vient nous apprendre le contraire, on doit tendre l'oreille.
En effet, selon deux sources de Reuters, l'offre de rachat proposée par Netflix verrait le service de streaming de ce groupe fusionner avec HBO Max. Et la nouvelle plateforme qui naîtra, au catalogue comprenant celui de Netflix et de HBO Max, serait proposé à un prix inférieur à la somme des abonnements séparés.
Vers une économie de plusieurs euros ?
Pour rappel, aujourd'hui, HBO Max est proposé à travers trois abonnements :
- Base : 5,99 €
- Standard : 9,99 €
- Premium 13,99 €
Du côté de Netflix, on a :
- Standard avec pub : 7,99 €
- Standard sans pub : 14,99 €
- Premium 21,99 €
On peut donc imaginer que la formule de base rassemblant ces deux services coûtera moins que 13,98 € (somme de 5,99+7,99 €). La souscription standard, elle, devrait être lancée à moins de 24,98 € (9,99+14,99 €), et la premium à moins de 35,98 € (13,99+21,99 €).
Reste à savoir quel sera l'effort consenti. On peut faire l'hypothèse que Netflix voudrait capitaliser sur cette baisse de prix pour se valoriser face à la concurrence, et devrait donc reculer le prix de plusieurs euros, afin que le client le remarque. Cela pourrait-il aller jusqu'à une offre premium à moins de 30 euros ?