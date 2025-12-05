On a l'habitude maintenant de voir nos plateformes de streaming préféré annoncer, plus ou moins régulièrement, une augmentation marginale des tarifs de leurs abonnements. Une tendance qui peut énerver à la longue. Alors, autant dire que quand une information vient nous apprendre le contraire, on doit tendre l'oreille.

En effet, selon deux sources de Reuters, l'offre de rachat proposée par Netflix verrait le service de streaming de ce groupe fusionner avec HBO Max. Et la nouvelle plateforme qui naîtra, au catalogue comprenant celui de Netflix et de HBO Max, serait proposé à un prix inférieur à la somme des abonnements séparés.