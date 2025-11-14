La fonctionnalité apparaît sous la forme d’un nouvel onglet « Jeux ». Pas de gros blockbusters pour démarrer, mais une sélection de cinq titres légers, sociaux, conçus pour passer de bons moments en famille ou entre amis : LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp et Party Crashers. Des jeux conçus pour être sortis en soirée par exemple… à condition d'avoir un smartphone en main.



Oui, pour l'heure il faudra impérativement passer par l’application "Netflix Game Controller" pour jouer. Pas de prise en charge des manettes physiques pour le moment, même celles déjà reconnues par la plupart des téléviseurs connectés. Netflix avance donc prudemment avec une approche encore très encadrée.