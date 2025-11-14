Netflix vient d’activer une nouveauté que peu d’abonnés avaient vu venir : la possibilité de jouer directement à des jeux vidéo depuis l’application TV.
Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité sur TV vient de commencer dans plusieurs pays, dont la France, et marque une nouvelle étape dans l’ambition de la plateforme de devenir un acteur incontournable du divertissement… au-delà du streaming.
Une première vague de jeux pensée pour le salon
La fonctionnalité apparaît sous la forme d’un nouvel onglet « Jeux ». Pas de gros blockbusters pour démarrer, mais une sélection de cinq titres légers, sociaux, conçus pour passer de bons moments en famille ou entre amis : LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp et Party Crashers. Des jeux conçus pour être sortis en soirée par exemple… à condition d'avoir un smartphone en main.
Oui, pour l'heure il faudra impérativement passer par l’application "Netflix Game Controller" pour jouer. Pas de prise en charge des manettes physiques pour le moment, même celles déjà reconnues par la plupart des téléviseurs connectés. Netflix avance donc prudemment avec une approche encore très encadrée.
Un terrain de jeu encore limité, mais un premier signal fort
Cette nouveauté n’est toutefois pas disponible partout. Netflix lance la fonctionnalité dans une quinzaine de pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. La liste de téléviseurs compatibles est en revanche assez large, on y retrouve les téléviseurs Samsung, LG, Sony, TCL, mais aussi les Fire TV, Chromecast, et autres Nvidia Shield
Quelques absents majeurs rappellent toutefois que ce lancement reste une étape intermédiaire : Apple TV, PlayStation et Xbox ne sont pour l’instant pas pris en charge. Trois écosystèmes particulièrement populaires pour accéder à Netflix.
Un sixième jeu arrivera bientôt : Dead Man’s Party: A Knives Out Game, inspiré de la saga de Rian Johnson. Un jeu d’enquête sociale où chaque participant incarne un suspect, face à Benoit Blanc en personne. Une expérience plus ambitieuse, qui laisse entrevoir ce que Netflix prépare pour la suite.
