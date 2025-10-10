Au menu, Netflix a privilégié des valeurs sûres plutôt que la prise de risque. LEGO® Party! embarque les joueurs dans des mini-jeux décalés où chacun tente d'amasser un maximum d'or en traversant des univers thématiques. De son côté, Boggle Party reprend le principe du jeu de lettres culte : dénicher des mots dans une grille embrouillée, seul ou à huit, en cherchant les plus longs pour marquer davantage de points. Pictionary: Game Night transpose le célèbre jeu de dessin en version numérique rapide, où il faut gribouiller jusqu'à ce qu'un ami devine ce qu'on tente de représenter.

Tetris Time Warp joue la carte de la nostalgie en proposant de basculer entre différentes époques du puzzle légendaire, depuis la toute première version de 1984 jusqu'à celle de la Game Boy (ou du Game Boy, paraitrait-il). Party Crashers: Fool Your Friends installe un imposteur parmi les joueurs : l'un d'eux ignore le sujet de conversation commun, aux autres de le démasquer en repérant les indices suspects.