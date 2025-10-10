Netflix s'invite dans le salon avec cinq jeux de société numériques pensés pour les soirées en famille. La plateforme mise sur les smartphones comme manettes pour transformer les téléviseurs en terrain de jeu collectif.
Depuis son incursion dans l'univers du gaming en 2021, Netflix s'était concentré exclusivement sur les titres mobiles. La plateforme change désormais de braquet en dévoilant une offensive vers le salon. Cinq jeux de société multijoueurs débarqueront prochainement sur le service, accessibles sur l'ensemble des téléviseurs compatibles avec l'offre gaming de Netflix. L'enjeu est clair : capter l'attention des abonnés lors des rassemblements familiaux des fêtes de fin d'année.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Netflix dévoile 5 jeux de société pour animer vos soirées en famille
Au menu, Netflix a privilégié des valeurs sûres plutôt que la prise de risque. LEGO® Party! embarque les joueurs dans des mini-jeux décalés où chacun tente d'amasser un maximum d'or en traversant des univers thématiques. De son côté, Boggle Party reprend le principe du jeu de lettres culte : dénicher des mots dans une grille embrouillée, seul ou à huit, en cherchant les plus longs pour marquer davantage de points. Pictionary: Game Night transpose le célèbre jeu de dessin en version numérique rapide, où il faut gribouiller jusqu'à ce qu'un ami devine ce qu'on tente de représenter.
Tetris Time Warp joue la carte de la nostalgie en proposant de basculer entre différentes époques du puzzle légendaire, depuis la toute première version de 1984 jusqu'à celle de la Game Boy (ou du Game Boy, paraitrait-il). Party Crashers: Fool Your Friends installe un imposteur parmi les joueurs : l'un d'eux ignore le sujet de conversation commun, aux autres de le démasquer en repérant les indices suspects.
Le smartphone en guise de manette et une disponibilité imminente
Bonne nouvelle : vous n'aurez pas besoin d'investir dans des accessoires spécifiques pour profiter de tous ces jeux. En effet, Netflix a d'ores et déjà indiqué qu'un simple smartphone (iOS ou Android) suffira pour permettre à chaque personne présente dans la pièce de rejoindre la partie.
Pour l'heure, le géant de streaming n'a pas encore communiqué de date de déploiement, mais a simplement indiqué que cette sélection de jeux de société arrivera « bientôt ». Les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, et Netflix ayant multiplié les clins d'œil aux vacances à venir, on imagine bien que l'attente ne sera pas très longue.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible