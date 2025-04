Plus on est de fous, plus on rit ! Avec Teleparty, une extension utilisée par plus de 20 millions de personnes, vous allez pouvoir regarder des films ou des séries à distance avec vos amis. En partageant le lien généré par ce plugin, vous pourrez synchroniser vos visionnages et discuter au sein d'un chat de groupe, disponible dans une barre latérale.