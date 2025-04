Kriz4liD

L année 2024 , j étais allé au cinéma 6 fois avec ma petite famille. Le billet coûte moins cher via le CSE donc ça va (6€ la place)

Sans ça , je serais allé moins souvent certe , mais je serais allé quand même.

La , parcontre , le patron de Netflix raconte n’importe quoi ! Faudra lui dire que les films « Netflix » sont nuls, bein en fait , je compte plus prendre Netflix, je ne trouve pas ce que je cherche et tout ce qui intéressant est noyé dans une mer de productions douteuses et très moyennes, voir nules , sans saveur et avec des acteurs oubliables.

Non en fait non, Bye bye Netflix. Préfère aller au cinéma.