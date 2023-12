Selon le patron de Netflix, la grève des scénaristes et des acteurs n'a pas trop perturbé la plateforme

Le mouvement de grève, débuté au mois de mai, est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de Hollywood. Face à l'essor du streaming, auteurs, puis scénaristes ont manifesté leur mécontentement face à la précarisation de leur profession. Ils ont également dénoncé l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) générative, qui représente une nouvelle menace pour leur activité. Après plusieurs sessions de négociations, un accord a finalement été trouvé avec les grands studios de l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), mettant fin à plusieurs mois de grève.