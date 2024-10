Et il ne faudra pas multiplier les manipulations pour profiter de cette nouvelle option. Quand vous regarderez une vidéo sur votre smartphone, la fonction « Moments » va apparaître en bas à gauche, juste à côté de l'icône de gestion de la vitesse.

Une fois ce bouton sélectionné, il sera possible de sauvegarde votre extrait, qui sera rangé dans le dossier « Mon Netflix. » Pour ce qui est du partage, il sera possible d'envoyer la vidéo via la plupart des applications les plus populaires (Instagram, WhatsApp, Snapchat, Facebook…). « Nous sommes impatients d'ajouter encore plus de fonctionnalités à l'avenir pour aider les membres à profiter et à partager leurs moments Netflix préférés » annonce déjà par ailleurs le géant américain.

« Moments » a été déployée sur iOS ce lundi 28 octobre. La fonction devrait être accessible sur Android très prochainement.