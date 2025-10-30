Malgré son interface récemment mise à jour, Netflix continue de se peaufiner pour se démarquer de la rude concurrence. Préparez-vous, des changements sont au programme !
Car le numéro 1 du streaming mondial n'est pas rassasié malgré son excellente santé. Après s'être lancée dans les podcasts, la plateforme va s'agrémenter de nombreuses expériences immersives, a révélé la directrice technologique de la plateforme, Elizabeth Stone, lors d'un événement organisé par le média TechCrunch.
Un mot d'ordre : immersion
Netflix veut que ses abonnés participent activement à ce qu'ils regardent. Le service va expérimenter à nouveau avec le vote en direct sur les programmes diffusés en temps réel. Testée avec succès sur l'émission Dinner Time Live with David Chang outre-Atlantique, cette fonctionnalité permettra dès 2026 aux spectateurs du télécrochet culte Star Search de voter pour leurs candidats préférés directement depuis leur téléviseur ou leur smartphone.
Dans le même esprit, l'entreprise va réinventer sa page d'accueil avec des expériences immersives mêlant animations et effets spéciaux. La première, consacrée à Halloween, est déjà disponible et sera suivie d'une version pour les fêtes de fin d'année. À terme, certaines de ces expériences s'appuieront sur les grandes franchises maison, comme Bridgerton. « Nous voulons donner vie aux contenus », résume la dirigeante, évoquant une navigation plus sensorielle.
La plateforme va étendre cette logique d'interactivité à d'autres formats. Dès la fin de l’année, de nouveaux jeux seront disponibles tandis qu'en parallèle, elle teste des vidéos verticales courtes pensées pour le mobile, sans chercher à « copier TikTok », précise Stone. Autant de moyens, selon elle, de réinventer la façon dont les utilisateurs se divertissent.
Mise à jour des profils pour enfants
Netflix n'oublie pas son jeune public ! La firme déploie actuellement une nouvelle interface pour les profils enfants, entièrement repensée pour être plus colorée et surtout, plus intuitive.
Inspirée du récent redesign des comptes adultes, cette version simplifie la navigation tout en ajoutant une barre supérieure vers « Mon Netflix », un espace personnel où les plus jeunes retrouvent tout ce qu’ils ont regardé, enregistré ou aimé. Objectif : leur permettre de replonger facilement dans leurs films et séries préférés.
Cette interface, déjà en cours de déploiement mondial, marque une étape importante dans la stratégie de Netflix qui entend personnaliser davantage chaque profil. La plateforme cherche logiquement à renforcer la fidélité de ses abonnés tout en différenciant son offre face à des rivaux toujours plus agressifs.