Netflix veut que ses abonnés participent activement à ce qu'ils regardent. Le service va expérimenter à nouveau avec le vote en direct sur les programmes diffusés en temps réel. Testée avec succès sur l'émission Dinner Time Live with David Chang outre-Atlantique, cette fonctionnalité permettra dès 2026 aux spectateurs du télécrochet culte Star Search de voter pour leurs candidats préférés directement depuis leur téléviseur ou leur smartphone.