L'an dernier, Netflix a lancé une option de partage nommée « Moments ». Le principe est simple : l'utilisateur a la possibilité de sélectionner et de sauvegarder certains passages de ses contenus favoris pour les envoyer par la suite à ses connaissances. Il suffit d'appuyer sur l'écran de son smartphone et de cliquer sur le bouton « Extraire ». Mais voilà : s'il était possible de choisir le début d'une scène, il n'était en revanche pas encore permis de définir une fin.