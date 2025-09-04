Netflix vient d'améliorer sa fonctionnalité « Moments » qui permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs passages favoris au sein d'un film ou d'une série.
- Netflix a amélioré sa fonctionnalité 'Moments' permettant de sauvegarder et partager des extraits de films et séries.
- Les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner à la fois le début et la fin de leurs clips préférés.
- Cette évolution vise à rendre le contenu viral et à attirer de nouveaux abonnés, notamment grâce à la popularité de la K-pop.
Avec plus de 300 millions d'abonnés et un bénéfice net en hausse de 45 %, Netflix reste le roi incontesté du streaming vidéo. Le service, qui a vu ses scores exploser grâce au divertissement K-pop Demon Hunters, a récemment franchi un cap dans le domaine de l'IA en générant des séquences pour certaines séries. Netflix vient également d'annoncer que la fonction « Moments » a été mise à jour. On fait le point.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
La fonctionnalité "Moments" de Netflix s'améliore
L'an dernier, Netflix a lancé une option de partage nommée « Moments ». Le principe est simple : l'utilisateur a la possibilité de sélectionner et de sauvegarder certains passages de ses contenus favoris pour les envoyer par la suite à ses connaissances. Il suffit d'appuyer sur l'écran de son smartphone et de cliquer sur le bouton « Extraire ». Mais voilà : s'il était possible de choisir le début d'une scène, il n'était en revanche pas encore permis de définir une fin.
Dans une annonce parue hier, Netflix a expliqué avoir amélioré la fonction « Moments » : l'utilisateur peut désormais choisir et le début et la fin de son clip. Pour ce faire, il suffit d'accéder à l'outil en cliquant sur le bouton « Extraire ». On peut ensuite déplacer des poignées de sélection pour choisir avec précision un extrait. Il ne reste plus qu'à enregistrer le clip et à le partager via une messagerie ou les réseaux sociaux (l'extrait peut être visionné à tout moment dans la section « Mon profil »).
Netflix de plus en plus en faveur du partage ?
Après avoir longtemps craint les piratages, Netflix s'est laissé séduire par l'idée du partage. La diffusion d'extraits est, en effet, une excellente manière de rendre le contenu viral et de convaincre de potentiels utilisateurs à rejoindre la plateforme. En témoigne le succès des chansons de K-pop Demon Hunters : Soda Pop, Your Idol et How It's Done caracolent, en effet, en tête des clips les plus enregistrés sur Netflix.
La fonctionnalité « Moments » a donc de beaux jours devant elle mais il faut cependant noter que les développeurs auraient pu trouver une solution plus simple, en permettant, par exemple, aux utilisateurs de faire des partages directement depuis la barre de lecture. L'équipe finira-t-elle par implémenter cette option ? La suite au prochain épisode.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible