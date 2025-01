Le nouveau bouton de téléchargement par saison se trouve sur la page de présentation des séries, juste sous les informations des épisodes et à côté de l'option de partage. Les contenus téléchargés sont accessibles dans la section Téléchargements, située dans l'onglet Mon Netflix.

Notez cependant que des restrictions sont à prendre à compte si vous souhaitez pleinement en profiter. En effet, les abonnés à l'offre Netflix avec publicités sont limités à 15 téléchargements par mois et par appareil (sur un total de deux appareils uniquement). Le géant du streaming indique cependant que cette limite sera remise à zéro le premier jour de chaque mois calendaire. Si vous désirez faire exploser ce plafond de verre, il vous faudra bien entendu opter pour un abonnement sans pub, et donc à un tarif mensuel plus élevé.