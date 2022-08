Netflix moins cher avec de la pub... mais sans visionnage hors ligne ?

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette décision de la part du géant du streaming. Tout d'abord, maintenir les pubs sur des contenus téléchargés présente des difficultés techniques majeures.

Hulu a rencontré le même problème, et son abonnement financé par la pub ne permet pas non plus de télécharger des contenus hors ligne. Il faudrait télécharger les publicités en même temps que les contenus, et les changer régulièrement, ou alors permettre aux utilisateurs un visionnage sans pub une fois les contenus téléchargés, ce qui contredit complètement l'objectif de départ.

Empêcher les abonnés de télécharger des contenus risque de décourager les potentiels clients de ce service, alors que Netflix cherche à se rattraper après avoir perdu 970 000 abonnés depuis le début de l'année 2022.