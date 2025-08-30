Personne ne l'avait vraiment vu venir, mais le film d'animation Kpop Demon Hunters sur Netflix est un énorme carton, à tel point d'incarner désormais le film le plus vu sur la plateforme dans ses trois premiers mois de disponibilité. Rien que ça.
C'était au tout début de l'été, le 20 juin, la plateforme Netflix accueillait un nouveau film d'animation signé Sony Pictures Animation : KPop Demon Hunters. Un film dans lequel les membres d'un groupe de KPop célèbre doivent concilier leur vie sous les feux de la rampe et leur identité secrète de chasseuses de démons. A première vue, pas de quoi en faire un phénomène mondial, et pourtant….
KPop Demon Hunters fait exploser les scores de Netflix
C'est le géant américain lui-même qui l'a annoncé, KPop Demon Hunters a atteint les 236 millions de visionnages depuis sa sortie le 20 juin, contre 230,9 millions pour Red Notice, précédent détenteur du record. De quoi permettre au film d'animation de prendre la première place du classement « Top 10 All Time » de Netflix.
À noter que si la Korean pop est actuellement portée par des groupes comme BlackPink ou BTS, ce sont des « inconnus » qui sont au casting de ce KPop Demon Hunters. Depuis quelques jours, c'est la version karaoké du film qui a été mise en ligne sur la plateforme américaine.
Un succès porté également par la bande-son… et les réseaux sociaux !
Et pour cause, le film doit également son succès à sa bande-son, composée de morceaux percutants, qui connaît un immense succès sur les plateformes de streaming, cumulant plus de trois milliards d’écoutes. Cinq morceaux se classent même dans le top 10 mondial des chansons les plus écoutées sur Spotify.
Et même sans une énorme campagne de communication orchestrée par Sony Pictures, le film a su s’imposer grâce au bouche-à-oreille. Les réseaux sociaux ont ensuite amplifié le phénomène, ces derniers étant aujourd'hui encore inondés de Reels et autres Shorts où revenait sans cesse le titre Golden (entre autres), devenu la référence incontournable. Ajoutons que la vidéo cumule près de 250 millions de visionnages sur YouTube.
Evidemment, Sony Pictures et Netflix ont d'ores et déjà envisagé le fait de proposer non pas une, mais bien deux suites à ce KPop Demon Hunters, sans oublier la possibilité de mettre au point des produits dérivés et même un authentique spectacle.
Et vous, avez-vous déjà succombé (peut-être malgré vous) à ce KPop Demon Hunters ?