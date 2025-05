Les plateformes de streaming sont un peu le terrain de jeu privilégié de cette nouvelle génération de pirates. Netflix domine largement ce sinistre classement avec 85 679 tentatives d'attaques et plus de 2,8 millions de pages de phishing imitant sa marque. Mais on a aussi récemment vu Amazon Prime Video être l'instrument des pirates de Free. Sans oublier Disney+, Apple TV Plus et HBO Max, qui complètent ce tableau en cumulant ensemble 96 288 tentatives de distribution de fichiers malveillants ou indésirables.