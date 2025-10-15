Face au succès grandissant des podcasts vidéo, Netflix ne compte pas rester à la traîne et va bientôt accueillir ces contenus sur sa plateforme.
Ayant récemment fait un véritable carton avec Kpop Demon Hunters, Netflix affiche une santé insolente, et ce, même si Elon Musk ne le porte pas dans son cœur. Le service, qui va bientôt intégrer des jeux de société à tester en famille, continue d'innover : il s'apprête à se mettre aux podcasts vidéo, grâce à un partenariat de taille. On vous explique.
Netflix signe un partenariat avec Spotify
Netflix proposait déjà moult séries, films et documentaires mais le géant du streaming a désormais d'autres ambitions : il a annoncé hier qu'il avait tissé un partenariat avec Spotify afin de proposer des podcasts vidéo sur sa plateforme.
Comme l'a déclaré Lauren Smith, vice-présidente de Netflix chargée des licences de contenu et de la stratégie de programmation : « Alors que les podcasts vidéo continuent de gagner en popularité, notre partenariat avec Spotify nous permet de proposer les versions vidéo complètes d'émissions phares aux audiences de Netflix et de Spotify. »
De son côté, Roman Wasenmüller, vice-président et directeur des podcasts chez Spotify s'est félicité d'offrir « plus de choix aux créateurs et (d'ouvrir) de toutes nouvelles perspectives de distribution. »
Plusieurs podcasts prévus pour 2026
C'est un fait, les podcasts ont le vent en poupe et les utilisateurs apprécient non seulement de les écouter, mais aussi de les visionner. En avril dernier, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, avait déjà évoqué la possible arrivée de ces contenus sur le service. C'est désormais chose faite car 16 séries vont débarquer sur la plateforme en 2026, dans le domaine des sports, de la culture, du lifestyle et des affaires criminelles. La liste complète est partagée dans l'annonce.
Les podcasts vidéos seront disponibles dans un premier temps aux États-Unis mais Netflix annonce d'ores et déjà que « d'autres marchés suivront ». Si les pubs déjà présentes sur Spotify seront bien diffusées au sein des ces émissions, Netflix n'envisage pas, si l'on en croit le New York Times, d'inclure ses propres annonces, du moins pour l'instant.
Le service espère notamment damer le pion à son plus gros concurrent dans le domaine, YouTube, qui ne pourra plus diffuser l'intégralité des émissions concernées suite à cet accord.
Reste à voir si le public mordra à l'hameçon.
