C'est un fait, les podcasts ont le vent en poupe et les utilisateurs apprécient non seulement de les écouter, mais aussi de les visionner. En avril dernier, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, avait déjà évoqué la possible arrivée de ces contenus sur le service. C'est désormais chose faite car 16 séries vont débarquer sur la plateforme en 2026, dans le domaine des sports, de la culture, du lifestyle et des affaires criminelles. La liste complète est partagée dans l'annonce.