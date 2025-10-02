Choqué par la diffusion d'une série animée LGBTQ+ sur Netflix, le milliardaire Elon Musk appelle ses dizaines de millions d'abonnés à boycotter la plateforme américaine. « Annulez votre abonnement », clame-t-il sur son réseau social.
En s'en prenant directement à Netflix, Elon Musk est le scénariste d'un nouvel épisode rocambolesque dans le monde de la Tech, dont il est le seul à pouvoir imaginer le script. Le patron de Tesla et SpaceX appelle les 226 millions de personnes qui le suivent sur son réseau social X (ex-Twitter) à « arrêter Netflix pour la santé de vos enfants. » Le richissime homme d'affaires n'apprécie pas la diffusion, sur la plateforme, d'une série animée qui met en scène un adolescent transgenre. L'action de Netflix a très vite plongé en Bourse, en perdant plus de 2% mercredi.
Elon Musk amplifie les critiques contre un programme inclusif de Netflix
Disponible depuis 2022 sur Netflix sur la thématique du paranormal, la série animée Dead End: Paranormal Park raconte les péripéties d'employés d'un parc à thème hanté, « avec des esprits vengeurs, un carlin qui parle et de l'amour LGBT+ », comme les équipes de la série le décrivent elles-mêmes. La vedette du programme est Barney Guttman, un protagoniste transgenre.
Alors que les deux saisons produites jusqu'à l'annulation de la série en 2023 sont disponibles sur Netflix, le compte @libsoftiktok, suivi par 4,4 millions de personnes sur X et réputé très influent dans les milieux conservateurs américains, a ces dernières heures ressorti des extraits de la série. Dans l'une des scènes partagées, Barney confie à son amie Norma : « Je suis trans, Norma. Être ici, c'est comme un tout nouvel endroit. Je peux juste être Barney. » Le personnage ajoute qu'il n'a « jamais été aussi heureux » et qu'il est important de « vivre sa vie sans s'excuser ».
Pour ses détracteurs, la série « pousse du contenu pro-trans sur des enfants de 7 ans ». Interpellé par l'engouement suscité par les critiques de la série, Elon Musk a décidé de les amplifier en lâchant un « ceci n'est pas bon » sous une publication attaquant le programme. Le milliardaire a ensuite relayé d'autres extraits de séries Netflix comportant des thématiques LGBT+, mais aussi des passages d'une série pour enfant Cocomelon durant lequel un garçon en tutu danse avec ses deux papas.
Un appel au boycott qui pourrait coûter cher au géant du streaming américain
Elon Musk, conscient de sa force de frappe sur X, a aussi réagi au rapport d'inclusion et de diversité de Netflix, qui célèbre l'augmentation du nombre de réalisateurs et d'acteurs principaux non-blancs dans ses productions. Le compte @LibsofTikTok y voit une preuve que Netflix « se vante ouvertement de discriminer contre les personnes blanches ». Un argument repris par le patron de X. « Arrêtez Netflix », a-t-il répondu.
Hamish Steele, qui n'est autre que le réalisateur de Dead End, affronte en ce moment même une vague de critiques. Des captures d'écran non vérifiées, largement partagées sur X depuis mardi, montreraient Hamish Steele en train train de commenter de manière virulente un message du Premier ministre britannique Keir Starmer rendant hommage au militant conservateur Charlie Kirk après son décès. Le réalisateur a depuis verrouillé son compte X et s'est défendu sur Bluesky, en disant que les accusations selon lesquelles il aurait célébré la mort de Kirk sont fausses. Il précise aussi que Netflix ne fait « pas la promotion » de sa série actuellement.
En 2021, Netflix avait déclenché une polémique avec la diffusion des spectacles de Dave Chappelle, qui avaient entraîné une levée de boucliers pour des blagues jugées transphobes.
L'appel au boycott relayé dans plusieurs publications par Elon Musk aura-t-il un impact réel ? Sur Google Trends ces vingt-quatre dernières heures, les requêtes « Netflix Elon Musk », « pourquoi les gens suppriment Netflix » et « boycott Netflix » étaient de loin les plus populaires chez les utilisateurs du moteur de recherche. Rien n'indique pour l'instant une vague massive de résiliations du côté de Netflix, qui n'a pas encore réagi. L'ironie du sort est que Vivian Jenna Wilson, fille aînée d'Elon Musk âgée de 21 ans, est transgenre. Pourtant, cela n'empêche pas le milliardaire de multiplier les sorties contre la communauté LGBT+.