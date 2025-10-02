En s'en prenant directement à Netflix, Elon Musk est le scénariste d'un nouvel épisode rocambolesque dans le monde de la Tech, dont il est le seul à pouvoir imaginer le script. Le patron de Tesla et SpaceX appelle les 226 millions de personnes qui le suivent sur son réseau social X (ex-Twitter) à « arrêter Netflix pour la santé de vos enfants. » Le richissime homme d'affaires n'apprécie pas la diffusion, sur la plateforme, d'une série animée qui met en scène un adolescent transgenre. L'action de Netflix a très vite plongé en Bourse, en perdant plus de 2% mercredi.