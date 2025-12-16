Ce lundi 15 décembre, Netflix a publié la nouvelle bande-annonce du Volume 2 de Stranger Things, onze (croyez-vous aux coïncidences ?) jours avant sa mise en ligne sur la plateforme.

Un joli cadeau de Noël pour tous les amoureux de la méga-production des frères Matt et Ross Duffer, qui pourront achever les fêtes de Noël avec ce Volume 2 (la sortie étant prévue pour le 26 décembre). Pour rappel, le Volume 1 a été mis en ligne le 27 novembre dernier.

Et pour ne rien spoiler, nous laissons les amateurs décider de regarder eux-mêmes la bande-annonce ci-dessous.