L'une des séries les plus populaires au monde se dévoile un peu plus avec cette nouvelle bande-annonce. De quoi faire patienter encore les fans pendant la dizaine de jours qui les sépare encore de la sortie de la nouvelle partie de la saison 5.
Difficile de ne pas saluer le succès de Stranger Things, dont la saison 5 a constitué pour Netflix le troisième meilleur lancement de son histoire, après les saisons 2 et 3 de Squid Game. Une saison 5 qui se déploie en trois volumes, afin de clore définitivement les aventures de la petite bande de Hawkins. Et le Volume 2 commence à nous apparaître plus clairement avec cette nouvelle bande-annonce.
Netflix en dévoile plus sur la seconde partie de Stranger Things, qui va sortir à la fin de la semaine prochaine
Ce lundi 15 décembre, Netflix a publié la nouvelle bande-annonce du Volume 2 de Stranger Things, onze (croyez-vous aux coïncidences ?) jours avant sa mise en ligne sur la plateforme.
Un joli cadeau de Noël pour tous les amoureux de la méga-production des frères Matt et Ross Duffer, qui pourront achever les fêtes de Noël avec ce Volume 2 (la sortie étant prévue pour le 26 décembre). Pour rappel, le Volume 1 a été mis en ligne le 27 novembre dernier.
Et pour ne rien spoiler, nous laissons les amateurs décider de regarder eux-mêmes la bande-annonce ci-dessous.
De nouvelles révélations au programme ?
Attention, ici commencent les spoilers pour ceux qui n'ont pas encore décidé de s'y mettre, ou qui sont encore en retard sur les derniers épisodes de la série.
La bande-annonce nous montre que nous devrions continuer sur la lancée de la fin de la partie 1 de la saison 5, quand on découvrait que Will était capable de reproduire les pouvoirs de Vecna. Le chemin des révélations devrait ainsi perdurer, avec sûrement le dévoilement des mystères de l'Upside Down. Car comme nous le dit Dustin, « tout ce que nous avons supposé à propos de l'Upside Down était complètement faux. » De quoi chauffer l'enthousiasme !