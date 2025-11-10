Ce prologue apporte enfin la réponse attendue, c'est Vecna, et non le Flagelleur mental, qui a kidnappé Will. On le voit pomper une substance sombre dans son corps. Cette contamination explique pourquoi le personnage peut détecter les créatures, connexion esquissée quand il recrachait un ver en saison 2. Ross Duffer confirme en tout cas que cette ultime saison démarrera sur les chapeaux de roues « en courant » même. Le Volume 1 arrive le 27 novembre, le Volume 2 le 26 décembre, et le final le 1er janvier, toujours à 2h du matin, pour un total de huit épisodes. Les derniers, mais vous le savez déjà.