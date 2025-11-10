Netflix a décidé de marquer le coup avant la sortie de l'ultime saison de Stranger Things. La plateforme vient de dévoiler les premières minutes de cette fameuse saison, qui lève le suspense sur un moment que les fans attendaient.
À quelques semaines du bouquet final, Netflix décide de gâter sa communauté avec un avant-goût exclusif de la saison 5. Et pas n'importe lequel, puisque ce sont les cinq premières minutes de l'épisode inaugural de l'ultime saison de Stranger Things, que la plateforme offre aux abonnés et aux curieux. Et ces premières minutes nous replongent aux racines de l'histoire, là où tout a basculé pour Will Byers, qui révèle enfin ce qui s'est réellement passé lors de sa mystérieuse disparition en 1983.
Netflix lance le compte à rebours avant Stranger Things saison 5
Le compte à rebours est lancé. Le jeudi 27 novembre prochain, les fans découvriront les premiers épisodes de cette cinquième et ultime saison qui mettra un point final à l'une des plus grosses machines historiques de Netflix. Les frères Matt et Ross Duffer, créateurs de la série, n'ont manifestement pas lésiné sur les moyens pour offrir une conclusion mémorable à leur phénomène planétaire.
L'action reprendra dix-huit mois après le carnage de la saison 4. Souvenez-vous : Vecna avait remporté une victoire écrasante en déchirant le voile entre les dimensions, laissant l'Upside Down (le Monde à l'envers) contaminer Hawkins. Nos héros avaient alors juré de tout mettre en œuvre pour l'anéantir définitivement, avec Will Byers en figure de proue.
On sait que ce dernier entretient depuis le début une connexion troublante avec le grand méchant. Pour attiser l'impatience générale, Netflix a donc lâché les cinq premières minutes de cette saison finale. Un coup de maître avec cette séquence qui nous ramène en 1983, lors de l'enlèvement de Will par Vecna, scène fondatrice découverte pour la toute première fois.
Le kidnapping de Will par Vecna enfin dévoilé
Direction donc 1983, quelques jours après la disparition du jeune Byers. La séquence s'ouvre sur un Will de douze ans, rajeuni à l'aide d'un petit coup de refresh technologique, tremblant dans sa cabane de fortune. Il fredonne l'iconique tube Should I Stay or Should I Go de The Clash pour garder son sang-froid. Mais un Démogorgon débarque et le force à fuir.
Pendant sa cavale, Will tente de grimper pour échapper au monstre. Peine perdue, car il chute et perd connaissance. Le voilà traîné jusqu'à la demeure en ruine de Vecna. Le grand antagoniste enveloppe Will de ses lianes avant de lâcher : « Enfin, nous pouvons commencer... Toi et moi allons faire de si belles choses ensemble ». Une liane s'enfonce dans sa bouche.
Ce prologue apporte enfin la réponse attendue, c'est Vecna, et non le Flagelleur mental, qui a kidnappé Will. On le voit pomper une substance sombre dans son corps. Cette contamination explique pourquoi le personnage peut détecter les créatures, connexion esquissée quand il recrachait un ver en saison 2. Ross Duffer confirme en tout cas que cette ultime saison démarrera sur les chapeaux de roues « en courant » même. Le Volume 1 arrive le 27 novembre, le Volume 2 le 26 décembre, et le final le 1er janvier, toujours à 2h du matin, pour un total de huit épisodes. Les derniers, mais vous le savez déjà.