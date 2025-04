Le renouvellement de la série The Last of Us pour une troisième saison n'a rien de véritablement surprenant compte tenu du succès phénoménal de la première saison en 2023. Par ailleurs, les créateurs Neil Druckmann et Craig Mazin avaient déjà indiqué qu'il faudrait au moins deux saisons pour adapter intégralement l'histoire complexe de The Last of Us Part 2. Voilà qui est désormais acté.

Pour vous donner l'eau à la bouche en attendant la diffusion du premier épisode lundi prochain, voici ce que Mazin a déclaré « Nous avons abordé la saison 2 avec l’objectif de créer quelque chose dont nous pourrions être fiers. Le résultat a dépassé nos attentes les plus ambitieuses, grâce à notre collaboration avec HBO et au travail irréprochable de notre casting et de l'ensemble notre équipe ».