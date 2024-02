Une suite à The Last of Us Part II pourrait voir le jour

Depuis le 19 janvier, les joueurs PlayStation 5 peuvent (re)découvrir le périple de Ellie et Abby à travers les États-Unis. En marge de la sortie de The Last of Us Part II, Naughty Dog a partagé un documentaire baptisé Grounded II. Celui-ci retrace le long et périlleux chemin parcouru par les équipes californiennes pour donner vie à The Last of Us Part 2.

À cette occasion, Neil Druckmann, le réalisateur des jeux, a évoqué l'avenir de la licence. L'homme semble avoir des pistes concrètes pour un éventuel The Last of Us Part III.