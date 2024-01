Vous aimeriez savoir comment a été créé The Last of Us Part II ? Sony a pensé à vous

Grounded, ça n'est pas le nom du prochain jeu du studio, dont les dernières nouvelles sont l'abandon du jeu multijoueur The Last of Us. Non, Grounded, c'est le nom donné au making-of de The Last of Us. Publié il y a près de dix ans, ce documentaire directement produit par Sony revenait sur la création du premier jeu, les difficultés liées à la production, la mise en place des mécaniques, et la création de l'univers. Ce dernier avait été bien reçu, au point d'être directement intégré au remake, et de motiver la réalisation de Rising Kratos, making-of dédié au développement de God of War (2018).

S'il s'agit de documents produits par Sony et que par conséquent, il ne faut pas s'attendre à une enquête de fond sur les conditions de développement, les making-of restent de très bonnes factures et abordent quelques points sensibles. Espérons que ce sera aussi le cas pour Grounded II : Making The Last of Us Part II, annoncé il y a peu.

Ce nouveau documentaire sera disponible prochainement par l'intermédiaire d'une mise à jour de contenu, et durera pas moins de 83 minutes. D'après la bande-annonce visible ci-dessous, la question du crunch sera abordée, de même que la pandémie de Covid-19, les polémiques, et les nombreuses fuites qui ont eu lieu avant la sortie. On se doit tout de même de vous mettre en garde, car la bande-annonce spoil un moment extrêmement important de l'histoire de The Last of Us Part II. Vous êtes prévenus !