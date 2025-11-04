Free avait déjà montré son savoir-faire en matière de transformation de box, après avoir proposé une version rouge et transparente très réussie l'année dernière, pour fêter ses 25 ans, version de laquelle les équipes ont pu s'inspirer d'ailleurs. Et c'était aussi une Freebox Ultra. Ici, on retrouve un bandeau lumineux LED inspiré des guirlandes popularisées par les affiches de Stranger Things. Et les silhouettes des principaux héros poursuivis par l'indestructible Démogorgon de la série apparaissent sur l'écran d'affichage de la box, lorsque celle-ci s'allume.