L'opérateur Free a dévoilé mardi matin une Freebox Ultra assez particulière, qui prend carrément les couleurs de la série Stranger Things, qui revient ce mois-ci pour une ultime saison, très attendue.
Free organisait ce matin un événement dans sa boutique de Paris République, durant lequel il a présenté une édition spéciale de sa box internet Freebox Ultra. Celle-ci prend carrément les couleurs de la série Stranger Things, qui sera diffusée pour une cinquième et dernière saison sur Netflix à partir du 27 novembre 2025 sur la plateforme. Free montre qu'il aime décidément bien « customiser » sa box fétiche.
Free met ses Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things
Netflix et Free sont fiers de leur première mondiale. Jamais, en effet, une box internet n'avait été redécorée aux couleurs de la série Stranger Things. C'est désormais chose faite, et les fans de la série des frères Duffer pourraient bien être attirés par cette Freebox Ultra qui, il faut le dire, a vraiment de la gueule.
Free avait déjà montré son savoir-faire en matière de transformation de box, après avoir proposé une version rouge et transparente très réussie l'année dernière, pour fêter ses 25 ans, version de laquelle les équipes ont pu s'inspirer d'ailleurs. Et c'était aussi une Freebox Ultra. Ici, on retrouve un bandeau lumineux LED inspiré des guirlandes popularisées par les affiches de Stranger Things. Et les silhouettes des principaux héros poursuivis par l'indestructible Démogorgon de la série apparaissent sur l'écran d'affichage de la box, lorsque celle-ci s'allume.
On rappelle que Free et Netflix ont déjà une relation privilégiée en France, puisque l'opérateur de Xavier Niel est le seul à proposer la plateforme sans surcoût. Tous les abonnés Freebox Ultra peuvent en effet profiter de Netflix Standard avec pub (donc full HD, deux écrans simultanés) sans payer un euro supplémentaire.
Tout savoir pour ceux qui veulent cette Freebox spéciale
Si vous souhaitez devenir l'heureux locataire de cette Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things, sachez que celle-ci est disponible à plusieurs milliers d'exemplaires, comme l'a confirmé le directeur général de Free, Nicolas Thomas. Le nombre exact reste secret. Vous pouvez l'acquérir dès ce mardi 4 novembre 2025, par téléphone auprès de l'opérateur, en ligne, depuis son espace abonné ou en boutique bien entendu.
Notons qu'il y a des frais de migration de 59 euros pour ceux qui ont déjà une Freebox Ultra à la maison. On rappelle que la Freebox Ultra est proposée au tarif de 49,99 euros/mois la première année, avant de basculer à 59,99 euros/mois. Elle est l'offre la plus complète du marché aujourd'hui proposée en France, avec une très large partie services et divertissement.