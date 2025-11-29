Il faut dire que le calendrier tombe à pic pour Netflix. Avec la première partie de la saison 5 qui vient tout juste de sortir fin novembre et le grand final prévu pour les fêtes, la plateforme s'offre une visibilité en or. La Fête des Lumières, c'est des millions de visiteurs dans les rues. Difficile de rêver meilleure vitrine pour rappeler à tout le monde que la fin de Stranger Things approche.

Alors, coup de génie marketing ou vraie proposition artistique ? Probablement un peu des deux. Quoi qu'il en soit, « Stranger Lights » sera bien là pour illuminer nos soirées de décembre, polémique ou non. Rendez-vous place Sathonay pour juger sur pièce.