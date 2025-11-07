Trois ans après le lancement de sa formule avec publicité, Netflix dresse un premier bilan de son modèle hybride en France, et ce dernier a séduit au delà des espérances du géant du streaming.
Quand Netflix a lancé son offre avec publicité en 2022, nombreux étaient ceux qui doutaient de son succès. Après tout, comment convaincre des abonnés habitués à un visionnage sans interruption de revenir vers un format « télé » ? Trois ans plus tard, les chiffres tombent et révèlent une réalité plus nuancée qu’on ne l’imaginait. Car si la formule avec pub divise encore, elle a su s’imposer dans un marché du streaming en quête de stabilité.
Dix millions de Français séduits par la formule avec pub
D’après la nouvelle mesure d’audience « Watch » de Médiamétrie, l’offre à 7,99 euros par mois de Netflix touche désormais près de 10 millions de spectateurs à domicile dans l’Hexagone. Une performance saluée par Florence Trouche, directrice des ventes publicitaires de Netflix France, qui souligne que plus de la moitié des nouveaux abonnés optent aujourd’hui pour cette formule.
Ce score place l’offre avec publicité quasiment au niveau de Disney+ en audience globale, toutes formules confondues, avec une estimation de 9,5 millions d'abonnés au total. Un signe que le modèle hybride, longtemps jugé risqué, séduit un public large, attiré par un prix d’entrée plus abordable.
Au lancement, pourtant, la stratégie semblait bancale. Les tarifs publicitaires, fixés à près de 49 euros pour mille impressions et pour des spots de 30 secondes, étaient bien supérieurs aux standards télévisés (entre 10 et 25 euros). Mais Netflix a revu sa copie : ces tarifs ont été divisés par deux, se stabilisant entre 25 et 30 euros, tout en adoptant des indicateurs de mesure conformes aux attentes du marché français.
Une stratégie calibrée pour les annonceurs et les jeunes publics
Netflix a su adapter sa recette au fil du temps. D’un côté, la plateforme a réduit la pression publicitaire, limitant les interruptions pour préserver l’expérience utilisateur. De l’autre, elle a peaufiné son outil de ciblage : plus de 100 centres d’intérêt sont désormais proposés aux marques, permettant des campagnes plus précises et pertinentes. « Nous sommes avant tout un média qui leur permet d'asseoir et d'étendre leur notoriété », explique Florence Trouche.
Ce positionnement séduit tout particulièrement les moins de 40 ans, une génération friande de contenus à la demande et déconnectée des chaînes traditionnelles. Pour les annonceurs, Netflix représente ainsi un espace privilégié pour atteindre un public jeune, captif et difficile à toucher ailleurs.
Selon Les Échos, le pari est déjà gagnant : les revenus publicitaires du géant américain devraient doubler d’ici fin 2025, avant de franchir une nouvelle étape en 2026 avec l’introduction de publicités interactives dopées à l’intelligence artificielle.
Dans un marché du streaming en pleine recomposition, Netflix montre que le compromis entre accessibilité et rentabilité n’est pas une utopie. Et s’il fallait encore le prouver, il suffit de regarder ce que les Français ont choisi : un peu de pub, mais beaucoup de Netflix.
