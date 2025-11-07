D’après la nouvelle mesure d’audience « Watch » de Médiamétrie, l’offre à 7,99 euros par mois de Netflix touche désormais près de 10 millions de spectateurs à domicile dans l’Hexagone. Une performance saluée par Florence Trouche, directrice des ventes publicitaires de Netflix France, qui souligne que plus de la moitié des nouveaux abonnés optent aujourd’hui pour cette formule.

Ce score place l’offre avec publicité quasiment au niveau de Disney+ en audience globale, toutes formules confondues, avec une estimation de 9,5 millions d'abonnés au total. Un signe que le modèle hybride, longtemps jugé risqué, séduit un public large, attiré par un prix d’entrée plus abordable.

Au lancement, pourtant, la stratégie semblait bancale. Les tarifs publicitaires, fixés à près de 49 euros pour mille impressions et pour des spots de 30 secondes, étaient bien supérieurs aux standards télévisés (entre 10 et 25 euros). Mais Netflix a revu sa copie : ces tarifs ont été divisés par deux, se stabilisant entre 25 et 30 euros, tout en adoptant des indicateurs de mesure conformes aux attentes du marché français.