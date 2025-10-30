Les propriétaires d'un frigo connecté Samsung vont pouvoir bénéficier de nouvelles fonctionnalités très bientôt, avec une nouvelle interface, un Bixby plus intelligent, un système AI Vision Inside optimisé, mais aussi de la publicité.
Si elle fût un temps « discrète », la publicité s’invite aujourd'hui partout, dans nos rues, nos écrans, nos magazines et même nos conversations. Elle façonne nos désirs, influence nos choix, parfois sans que nous en ayons conscience. Du smartphone à l’abribus, en passant par YouTube ou encore Netflix (sans parler d'Apple Plans), impossible d’y échapper : la pub est devenue la bande-son permanente de notre quotidien connecté.
Un écran = de la publicité ?
Le mois dernier, Samsung annonçait une nouvelle peu réjouissante pour les propriétaires de frigos connectés. La marque sud-coréenne confirmait en effet que des utilisateurs allaient bientôt subir l’affichage de réclames, directement sur les écrans de leurs frigos.
Ainsi, dès le mois prochain, des frigos connectés à plus de 2000 dollars vont accueillir un nouveau widget permettant d'afficher diverses informations lorsque le frigo est en veille.
Un « Daily Board » permettra ainsi de voir défiler plusieurs tuiles, avec notamment le Calendrier, la Météo ou encore les informations du jour, ainsi qu'une autre qui affichera de la publicité.
De la publicité sur les frigos Samsung Family Hub
« Le widget affichera des informations utiles au quotidien telles que les actualités, le calendrier et les prévisions météorologiques, ainsi que des publicités sélectionnées » indique Samsung.
Toutefois, le groupe précise aussi que ces publicités ne seront affichées qu'en fonction du mode de personnalisation choisi par le client. Aussi, les publicités n'apparaitront pas (pour le moment en tout cas) lorsque le thème de veille est configuré sur Art ou Album Photos.
Heureusement, l’intégration de la publicité au sein de l’écosystème Family Hub n’est pas la seule nouveauté annoncée par Samsung. La mise à jour promet également diverses optimisations, un design repensé, ainsi qu’une meilleure harmonisation avec les autres applications de la marque.
La technologie AI Vision Inside franchit elle aussi une nouvelle étape, et est désormais capable de reconnaître 37 types d’aliments frais, parmi lesquels des pommes, des cerises, des concombres, des mangues ou encore des kiwis.
Mieux encore, elle peut identifier et recommander près de 50 produits emballés couramment stockés au réfrigérateur. De son côté, l'assistant Bixby reconnaitra automatiquement l'utilisateur qui échange avec lui au son de sa voix, pour une expérience toujours plus personnalisée.