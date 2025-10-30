Ainsi, dès le mois prochain, des frigos connectés à plus de 2000 dollars vont accueillir un nouveau widget permettant d'afficher diverses informations lorsque le frigo est en veille.

Un « Daily Board » permettra ainsi de voir défiler plusieurs tuiles, avec notamment le Calendrier, la Météo ou encore les informations du jour, ainsi qu'une autre qui affichera de la publicité.