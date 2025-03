Ses performances sont optimisées grâce à l'IA. Le modèle est ainsi capable d'ajuster automatiquement l’aspiration en fonction de l’environnement. Il peut, aussi, analyser la résistance de la brosse et la pression de l’air, en plus d'identifier jusqu’à six types de surfaces différentes. « Cette gestion intelligente permet de réduire la consommation d’énergie de 21 % et d’améliorer la maniabilité de 8 %, offrant une efficacité optimale tout en prolongeant l’autonomie de la batterie », résume la société.