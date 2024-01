CES 2024 : Samsung met de l'IA à toutes les sauces avec une cuisine 100 % connectée

Le CES 2024 ouvre ses portes dans quelques heures seulement, et déjà les marques dévoilent leurs plus grosses nouveautés qui seront ensuite présentées à la presse et aux visiteurs. Cette année sera celle de l'intelligence artificielle et les constructeurs en proposeront dans l'ensemble de leurs produits. Le secteur de l'électroménager n'est pas épargné avec Samsung, qui annonce aujourd'hui deux nouveaux appareils pour sa gamme BeSpoke : un nouveau réfrigérateur connecté, mais aussi une plaque de cuisson à induction alimentée par l'IA pour faciliter la cuisson de ses plats chaque jour.