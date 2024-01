CES 2024 : Samsung présente son nouvel aspirateur robot qui lave le sol à la vapeur

Si le marché de l'aspirateur robot est en pleine ébullition depuis de nombreuses années, Samsung a semblé faire du surplace. La marque référence dans le domaine de l'électroménager n'a en effet présenté que peu de produits ces derniers mois et son dernier aspirateur robot, le Samsung Jet Bot AI+, est sorti au milieu de l'année 2021. Si nous avions beaucoup aimé l'appareil très haut de gamme, il était temps pour Samsung de revenir dans la course avec un modèle plus complet et répondant aux attentes des consommateurs. Le constructeur profite donc du CES 2024 pour dévoiler son successeur, le Bespoke Jet Bot Combo AI.