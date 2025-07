Présentées lors de l'événement Galaxy Unpacked, les dernières versions de la surcouche One UI 8 et d'Android 16 apportent leur lot d'améliorations logicielles. Au-delà des avancées matérielles des smartphones pliables, Samsung met l'accent sur l'expérience utilisateur. L'objectif est clair : proposer des interactions plus fluides et proactives, incarnées par l'évolution de Now Brief et Now Bar.