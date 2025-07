La principale annonce concerne l'intégration native de l'IA de Google dans la nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung. Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 seront parmi les tout premiers appareils à être livrés avec Android 16 et la surcouche One UI 8, créant un environnement optimisé pour des interactions IA plus fluides. Cette synergie logicielle et matérielle est la clé de voûte de la nouvelle stratégie de Samsung.

Cette intégration se manifeste de manière concrète sur le Galaxy Z Flip 7. L'assistant Gemini Live est désormais accessible directement depuis l'écran externe du smartphone. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir avec l'IA par la voix sans même avoir à ouvrir leur téléphone, que ce soit pour obtenir des informations, envoyer un message ou lancer une application.