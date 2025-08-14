Après Vision AI, Click to Search et l’interface inspirée de One UI, Samsung poursuit le déploiement de ses fonctions intelligentes en intégrant une version enrichie de Bixby à ses téléviseurs 2025.
Cette mise à jour marque un tournant pour Bixby ! En effet, pour la première fois, l’assistant vocal embarque une intelligence artificielle générative sur les téléviseurs de la marque, pensée pour offrir une interaction plus fluide, naturelle et contextuelle, le tout sans interrompre le programme à l’écran.
L’IA générative au service d’une expérience plus fluide ?
Avec cette mise à jour prochaine, Bixby s’affranchira des formulations rigides qui limitaient son intérêt jusqu’ici. L’utilisateur pourra en effet poser des questions librement, comme il le ferait avec un assistant vocal sur smartphone : “Quelle est la hauteur du Mont Everest ?”, “Propose-moi une playlist relaxante” ou encore “Qui est cet acteur à l’écran ?”.
Mais la vraie nouveauté, c’est que tout cela se fait sans interrompre la diffusion. Contrairement aux interactions classiques qui masquaient le contenu, Bixby affiche ses réponses en surimpression, dans une interface discrète et contextuelle, comme nous l'avions déjà aperçu lors de nos différents tests sur les Samsung S95F, S90F, ou encore le QN90F.
Cette évolution s’inscrit dans la continuité des fonctions Click to Search et Live Translate déjà introduites cette année, que nous avions évoquée en détails dans l'article en lien ci-dessus. Cette fois-ci, l'usage devrait, on l'espère considérablement s'enrichir. Là où Click to Search s’appuyait sur la reconnaissance d’image pour afficher les informations à la demande, l’IA générative de Bixby permet d’aller plus loin, en élargissant le champ des recherches à des requêtes ouvertes ou même sans lien avec le contenu en cours.
Un téléviseur qui devient le centre de la maison connectée
L’assistant pourra donc être invoqué sans mot-clé spécifique, simplement par la voix ou via le bouton micro de la télécommande. Il comprend le contexte, enchaîne les questions sans rupture, et s’adapte aux demandes spontanées.
Au final, il ne se contente plus de répondre, il converse.
Cette logique conversationnelle ouvre aussi la voie à une personnalisation plus fine de l’expérience : recommandations musicales adaptées à l’ambiance du moment, suggestions de films thématiques, informations croisées entre plusieurs sources… L’IA générative agit ici comme un pont entre les contenus et les usages quotidiens.
Autre apport majeur de cette mise à jour : la gestion des objets connectés via SmartThings devrait être plus complète qu'auparavant. Grâce à Bixby, il est possible de piloter vocalement les appareils compatibles sans passer par une interface dédiée. On peut ainsi dire “Éteins le four” ou “Allume la lumière du salon” en s’adressant directement à sa TV.
Une mise à jour qui arrive très prochainement
Samsung déploiera cette version enrichie de Bixby sur l’ensemble de sa gamme 2025 sur les téléviseurs Neo QLED, OLED, The Frame et QLED. Le lancement débute en Corée du Sud avant une arrivée progressive dans plusieurs pays européens, dont la France, au cours du mois d’août. Notons par ailleurs que Samsung insiste sur le fait qu'aucune donnée vocale n’est conservée, ni localement ni sur les serveurs, le tout en s'appuyant sur son système Knox pour garantir la confidentialité des échanges.
Reste à voir si cette IA conversationnelle tiendra ses promesses dans un usage quotidien (en français notamment), où la qualité de reconnaissance vocale et la pertinence des réponses restent des points sensibles. Mais une chose est sûre, le téléviseur continue son bonhomme de chemin vers un hub domestique intelligent et complet.
Source : communiqué de presse