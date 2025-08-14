Samsung déploiera cette version enrichie de Bixby sur l’ensemble de sa gamme 2025 sur les téléviseurs Neo QLED, OLED, The Frame et QLED. Le lancement débute en Corée du Sud avant une arrivée progressive dans plusieurs pays européens, dont la France, au cours du mois d’août. Notons par ailleurs que Samsung insiste sur le fait qu'aucune donnée vocale n’est conservée, ni localement ni sur les serveurs, le tout en s'appuyant sur son système Knox pour garantir la confidentialité des échanges.



Reste à voir si cette IA conversationnelle tiendra ses promesses dans un usage quotidien (en français notamment), où la qualité de reconnaissance vocale et la pertinence des réponses restent des points sensibles. Mais une chose est sûre, le téléviseur continue son bonhomme de chemin vers un hub domestique intelligent et complet.