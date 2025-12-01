C'est au détour d'une simple page d'assistance que l'on apprend que Netflix vient d'abandonner une fonction très pratique pour tous les utilisateurs Android.
Le succès de Netflix s'explique bien évidemment par la richesse et la pertinence de son catalogue. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons vous l'apprendre, la preuve en est le lancement tonitruant de la cinquième et dernière saison de Stranger Things qui créé l'évènement partout dans le monde et inonde les réseaux sociaux. Mais Netflix, c'est aussi une interface stable, intuitive et un confort d'utilisation, peut-même l'expérience utilisateur la plus agréable dans l'univers du streaming. Pourtant, le géant américain se résout parfois à supprimer quelques fonctions bien pratiques sans crier gare, et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui.
Le cast avec Netflix, c'est terminé
C'est dans une simple page d'assistance, et sans la communication pétaradante qui accompagne l'arrivée de nouveautés comme la toute dernière interface il y a quelques mois, que Netflix annonce la fin du cast sur les téléviseurs. « Netflix ne prend plus en charge la diffusion depuis un appareil mobile vers la majorité des téléviseurs et appareils de streaming », peut-on y lire, signant d'un trait l'arrêt de mort de cette fonction dans l'application.
Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette technologie, le cast permet de diffuser simplement une série ou une vidéo depuis son smartphone vers son téléviseur. C'est notamment ce qui a fait le succès du Google Chromecast il y a quelques années. La clé HDMI permettait aux téléviseurs qui n'étaient pas connectés de pouvoir afficher les contenus de Netflix en quelques secondes seulement, le tout sans-fil. La technologie Chromecast est toujours au cœur d'Android et Google propose encore avec son dernier Google TV la possibilité de caster des contenus vers un écran.
Mais pour Netflix, caster un programme depuis son téléphone ou sa tablette, c'est désormais de l'histoire ancienne. Pour le géant du streaming, tout appareil disposant d'une télécommande ne peut plus caster, autrement dit l'ensemble des téléviseurs, dorénavant tous connectés à internet. La fin d'une époque.
Une décision logique, mais contraignante pour certains utilisateurs
Ce choix risque de faire grincer des dents, bon nombre d'utilisateurs ayant toujours un Chromecast pour équiper un vieil écran dans une cuisine ou dans une chambre, mais la décision est une demi-surprise.
Plus tôt cette année, Netflix avait déjà retiré la possibilité de caster des contenus depuis sa plateforme pour les abonnés à l'offre avec publicités. Cette option était réservée aux autres plans, plus chers. Cette fois, tout le monde est logé à la même enseigne.
Netflix acte également la fin du cast pour des raisons logiques. Aujourd'hui, tous les téléviseurs peuvent être connectés à Internet et disposent d'une application dédiée conçue par le service de SVOD. Si tel n'est pas le cas, il existe des solutions tierces comme les Apple TV ou le Google TV Streamer, avec sa propre interface Android et sa télécommande fournie. La pratique du cast, si elle doit encore exister, est surement plus rare et ne correspond plus aux habitudes des utilisateurs.
Seul lot de consolation : plusieurs utilisateurs sur Reddit signalent que les plus anciens appareils Chromecast continuent de fonctionner avec l'application Netflix. Mais pour combien de temps ?