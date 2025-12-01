C'est dans une simple page d'assistance, et sans la communication pétaradante qui accompagne l'arrivée de nouveautés comme la toute dernière interface il y a quelques mois, que Netflix annonce la fin du cast sur les téléviseurs. « Netflix ne prend plus en charge la diffusion depuis un appareil mobile vers la majorité des téléviseurs et appareils de streaming », peut-on y lire, signant d'un trait l'arrêt de mort de cette fonction dans l'application.

Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette technologie, le cast permet de diffuser simplement une série ou une vidéo depuis son smartphone vers son téléviseur. C'est notamment ce qui a fait le succès du Google Chromecast il y a quelques années. La clé HDMI permettait aux téléviseurs qui n'étaient pas connectés de pouvoir afficher les contenus de Netflix en quelques secondes seulement, le tout sans-fil. La technologie Chromecast est toujours au cœur d'Android et Google propose encore avec son dernier Google TV la possibilité de caster des contenus vers un écran.

Mais pour Netflix, caster un programme depuis son téléphone ou sa tablette, c'est désormais de l'histoire ancienne. Pour le géant du streaming, tout appareil disposant d'une télécommande ne peut plus caster, autrement dit l'ensemble des téléviseurs, dorénavant tous connectés à internet. La fin d'une époque.