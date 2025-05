Vous revenez de voyage et avez pris plein de photos et de vidéos ? Plutôt que d'utiliser votre smartphone pour les montrer à vos amis ou à votre famille, diffusez-les directement sur votre télé. Il suffit, pour cela, d'ouvrir l'app Google Photos, de sélectionner un album et de cliquer sur le bouton Chromecast (en haut à droite de l'écran). Sélectionnez ensuite votre appareil et le tour est joué !